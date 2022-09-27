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الغذاء الصحي المتوازن.. علاج للشعر

الغذاء الصحي المتوازن.. علاج للشعر
28 سبتمبر 2022 02:19

القاهرة (الاتحاد)

أكدت خبيرة التغذية الهندية «نمامي أجاروال»، أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن ليس للصحة العامة فحسب، بل إن إدراج بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في التخلص بسهولة من مشاكل الشعر. 
وقالت أجاروال إنه بينما نتمنى جميعاً الحصول على شعر صحي وطويل ولامع، نلجأ إلى العديد من المنتجات الصناعية، إلا أنه يجب على المرء أن يفهم نوع شعره وأسباب المشاكل التي يعاني منها.
وقدمت خبيرة التغذية الهندية نصائحها حول الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في حل مشاكل الشعر، وأوضحت أنه بالنسبة للذين يعانون من تساقطه، تقترح تضمين اللوز والجوز والبيض في نظامهم الغذائي لأنها تحتوي على الفيتامينات المسؤولة عن قوة الشعر.
أما من يعانون من شعر خفيف أو رقيق، فيمكنهم استخدام أوراق الكاري وبذور الحلبة في طعامهم، حيث إنها تساعد على تعزيز كثافة وإنبات الشعر.
وحسب موقع «Indian Express» الهندي فإن أجاروال اقترحت تضمين فيتامينات (ب) و(ب12) وعشبة الأشواجندا في الأطعمة التي يتناولها من يعانون من الشيب المبكر، حيث إنها تساعد في إعادة لون الشعر إلى طبيعته بجانب تحسين جودته وملمسه.

التغذية
التغذية الصحية
الغذاء الصحي
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