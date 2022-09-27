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34 ورشة تثري الموهوبين بـ«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

ورش عمل تعليمية وترفيهية من دورة سابقة (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:18

الشارقة (الاتحاد)

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ينظم «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، 34 ورشة عمل تعليمية وترفيهية، خلال فعاليات دورته التاسعة من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل، تحت شعار «فكر سينما».
تستهدف ورش العمل كافة الفئات العمرية، لإثراء مخيلة الجيل القادم من عشّاق السينما، ضمن سعي المهرجان إلى تمكين الجيل الناشئ من مختلف الفنون الإعلامية، وترسيخ الثقافة السينمائية في نفوسهم من خلال برنامج متكامل، يستهدف تعزيز روح الابتكار وإطلاق العنان لمخيلة الأطفال والشباب المشاركين لمساعدتهم على تنمية مَلَكات التفكير النقدي والإبداعي، واكتساب مجموعة متنوعة من المهارات اللازمة لصناعة تحفٍ فنيةٍ مرئيةٍ، واكتساب المعارف المتعلقة بكافة جوانب صناعة السينما.
ويستكشف المشاركون في الورش وصنّاع الأفلام الواعدين مهارات فن الرسوم المتحركة الغربية «الأنيميشن» واليابانية «الأنيمي»، وتقنيات تصوير الفيديو والمدونات المرئية «VLOG»، والمؤثرات الصوتية، ومرحلة ما بعد الإنتاج، ويتدربون على كتابة السيناريو والقصص، ومبادئ وضع ميزانيات الأفلام. ومن خلال عدة جلسات ملهمة حول الإخراج السينمائي، تعمل الورش على بناء المهارات اللازمة للمشاركين وتقديم النصائح والتوجيهات التي ترشدهم للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي من خلال الفن الإعلامي، وتمكينهم من إيصال رسائل الفن الهادف عبر السينما ومختلف الفنون الإعلامية، وتوفر هذه الدورة منصة لتجربة تكنولوجيا الواقع المعزّز لإضفاء الحركة والحيوية للرسوم الثابتة. كما تتيح ورش العمل التي يُقدّمها «نادي المسرح العربي» (أدوار) للأطفال استكشاف تقنيات التمثيل من خلال الأنشطة التعليمية والترفيهية الممتعة، في حين تُزوّد شركة «Nikon» المشاركين الصغار بمهارات تصوير الفيديو الأساسية اللازمة لتصوير فيلم سينمائي.
فيما ينظم «المختبر الإبداعي» الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له ورش عمل لتدريب الأطفال على استكشاف قدراتهم الإبداعية وإثراء نظرتهم الفنية للحياة.

الإمارات
مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب
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