إطلاق «هوت كوتور» بدبي لخريف وشتاء 2022 - 2023

دبي (الاتحاد)

تم إطلاق مجموعة «هوت كوتور» لخريف وشتاء (2022 - 2023) بدبي، عبر لمسة سريالية مميزة، ضمن عرض جريء لمجموعة من أزياء العرائس والكوتور المستوحاة من التصاميم النحتية والرومانسية.

تتميز المجموعة بتصاميم راقية وأحجام كبيرة، تمتاز بجرأتها وطابعها الرومانسي في آن واحد، لتأخذنا إلى عالم من الجمال والتميز، وتعكس هذه القطع وجهة نظر المصممات اللاتي يبحثن دائماً عن حدود التحول وعن الأفق اللامحدود في عوالم الإبداع والفن.

وفي تعليق لها عن مشاركتها المقبلة في الحدث، قالت ندى فياض «مصممة أزياء»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض (عروس الخليج)، من خلال المشاركة في تقديم أول مجموعة لفساتين العروس وتشكيلات رائعة من قطع الهوت كوتور الفريدة في دبي».

وأضافت: «كان هدفنا إبراز ‎مفهوم (الجمال) بأسلوب يتعدى الخطوط التقليدية المعتادة في التصاميم، لإبراز خطوط الفن والنهج الإبداعي بشكل كامل، مع المحافظة على الأناقة، والاهتمام بالتفاصيل التي يجب على مجموعات الأزياء الراقية اعتمادها بشكل دائم».

وحول مجموعة العروس، صرحت المصممة: «لقد صممت المجموعة للعروس العاشقة للتميز، وعملنا بشغف على تقديم قصات جديدة ومبهرة، واعتمدنا الزخارف الثقيلة والعصرية المشغولة يدوياً بالكامل، كما اعتمدنا استخدام ذيل الفستان الطويل لضمان تقديم طلة تبهر الجميع، فضلاً عن الأقمشة الفاخرة ذات الأناقة المتميزة».

وقالت «استوحيت تشكيلات «الهوت كوتور» من إمبراطورات الحضارات القديمة، حيث تتجسد أهمية تاريخها في كل عنصر فاخر ضمن التشكيلة».