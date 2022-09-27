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انطلاق «الأردن الدولي العاشر للأفلام».. غداً

شعار مهرجان الأردن الدولي للأفلام
27 سبتمبر 2022 18:27

عمان (الاتحاد)
برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تنطلق غداً الأربعاء بالمركز الثقافي الملكي، الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، مشتملةً على عدد من العروض العربيّة والأجنبيّة.
أكّدت هيفاء النجار أهميّة المهرجان الذي يعمل على ترسيخ مفاهيم صناعة السينما في الأردن، بما يقدّمه من نماذج عالميّة وعربيّة، لخلق مساحة من الحوار البصري الذي يثري التجربة والمراكمة، ويشكل نقطةً مضيئة في حوار الثقافة والإبداع لمواجهة تحديات الخطاب المتطرف، مؤكدةً دعم وزارة الثقافة للمبدع الأردني وتطوير قدراته.
يشارك نحو 27 فيلماً، يتنافس 15 منها على جوائز المهرجان، وتتناول محطات إنسانيّة ونوافذ وأحلام ولقطات ذاتيّة تعكس الإرادة القويّة وحضور الضمير وتناقضات النفس البشريّة، ومواضيع في اختلاف الثقافات، وحقوق الطفل، ويوميات الإنسان.
تقام ندوات تقييمية لعدد من الأفلام الأردنيّة، وينظّم المهرجان ورشة إدارة الإنتاج السينمائي، كما يقام لقاء مفتوح بعنوان «السينما والحياة» يشارك فيه ضيوف المهرجان: جواد الشكرجي، آلاء نجم، كمال أبو ريّة، ريم البارودي، وإخاء شعراوي.
تتنافس على الجوائز الأفلام: 200 مليم (تونس)، محادثة بحرف إي (كندا)، الدفينة (الأردن)، ثنائي اللون (أفغانستان)، ابنة (روسيا)، إيميليا (إسبانيا)، الخطوبة (بولندا)، خط في دائرة (مصر)، ذكرى (إيطاليا)، لا شيء شخصي (المكسيك)، على طريق الحرير (أوزباكستان)، جادة وحيوية (الصين)، آخر فارس (أوكرانيا)، الشخص المبعثر كان ملثمًا (فرنسا)، الحبر المطلق (المغرب).
كما تشارك خارج المسابقة أفلام: آدم (مصر)، علاقات القلب (روسيا)، الكلاب (إسبانيا)، حي (الأردن)، زوجته (اليابان)، منزل (أوزباكستان)، أنا ونفسي (البرتغال)، دموع بخارى (إسبانيا)، صندوق الأمنيات (الأردن)، الصندوق (إيران)، عندما كنت صغيراً كنت تمشي أينما تريد (بولندا)، بقشيش (تونس).
تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنان خيري بشارة، ود.علي الربيعات، ود.عامر غرايبة، كما تكرّم هذه الدورة الفنانين الراحلين: نبيل المشيني، وداود جلاجل، وهشام هنيدي.

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