«ماجد» تعرض «قال الشاعر» على منصاتها الرقمية في أكتوبر
«ماجد» تعرض «قال الشاعر» على منصاتها الرقمية في أكتوبر
27 سبتمبر 2022 18:21
أبوظبي (الاتحاد) تعرض منصات «عالم ماجد» الرقمية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، برنامج المسابقات الجديد للطفل العربي «قال الشاعر» خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان.
6 حلقات ويهدف البرنامج الذي تتولى «ماجد» إعداده والإشراف عليه بالتعاون مع سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، إلى تعزيز حضور اللغة العربية ومهارات إلقاء الشعر العربي والتشجيع على نشر الثقافة العربية والتعريف بالتراث العربي المادي وغير المادي، واكتشاف المواهب العربية ودعمها، عبر إثراء المشهد الإعلامي بمحتوى تعليمي ثقافي وفق أعلى المستويات، فضلاً عن تعزيز حب الأطفال للّغة العربية بأسلوب جاذب ومبتكر، وإرساء حوار هادف بين مختلف الجنسيات العربية ضمن بيئة تنافسية راقية. ويمتد عرض برنامج «قال الشاعر» على المنصات الرقمية والاجتماعية التابعة لقناة ماجد على 6 حلقات أسبوعية يتنافس خلالها 6 متسابقين من مختلف الدول العربية لنيل لقب البرنامج بناء على نتائج تصويت الجمهور، كما يضم البرنامج فقرة أسبوعية على شكل مسابقة تعرض مقاطع فيديو لتحدّي سرعة النطق من مجموعة مختارة من مختلف الدول.
لجنة التحكيم وستعقد تجارب الأداء للأطفال الموهوبين في الإلقاء الشعري أمام لجنة التحكيم المكونة من 3 أعضاء هم: الفنان حمود الخضر مغن ومنتج موسيقي كويتي، الذي اشتهر بتقديمه لأغانٍ هادفة ذات طابع إيجابي، بدأ مسيرته الفنية عام 2002، واستمر بتقديم الأغاني التي نالت شهرة واسعة في الوطن العربي، كما شارك في إعلانات وبرامج تلفزيونية، وأحيا العديد من الحفلات في دول الخليج والوطن العربي، والإعلامية حصة الفلاسي، مذيعة إماراتية أبدت اهتماماً كبيراً بالثقافة والتراث، وظهر هذا الاهتمام جلياً في العديد من البرامج التلفزيونية التي قدمتها منها، برنامج «شاعر المليون» الذي اهتم بالشعر النبطي ولاقى نجاحاً واسعاً في الوطن العربي، والبرنامج التراثي «الشارة» الذي ركز على تراث الإمارات والحفاظ عليه وتعزيز الهوية الوطنية. والأستاذ مهدي الكرنز، أستاذ اللغة العربية من فلسطين، اهتم بتدريب الطلاب على مهارت الإلقاء الشعري وتشجيعهم على حب القراءة والاهتمام باللغة العربية، وظهر هذا الاهتمام في مشاركة الطلاب في العديد من المسابقات، منها تحدي القراءة العربي والمسابقات الشعرية والأدبية التي تقام بين مدارس الدولة.
أصحاب المواهب في المرحلة الأولى، يختار أعضاء لجنة التحكيم 6 متسابقين من أصحاب المواهب في الشعر والإلقاء، إلى جانب اختيار أبيات شعرية متفاوتة الصعوبة تبعاً للفئات العمرية المشاركة، بما يضمن للأطفال عرض قدراتهم في فن الإلقاء وحفظ الكلمات. وسيتم استبعاد مشتركٍ واحد أسبوعياً وفق نتائج تصويت الجمهور، فيما يشهد الأسبوع السادس تنافس 3 متسابقين فقط للحصول على جائزة البرنامج. وينسجم هذا البرنامج مع أهداف «أبوظبي للإعلام» الساعية إلى توفير المحتوى الترفيهي والتعليمي الهادف باللغة العربية وتعزيز الطاقات الإبداعية للطفل العربي عبر منصاتها المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية، بما فيها منصات «ماجد» التي تسهم بدورها في تعزيز الهوية الوطنية وعرض برامج ترفيهية وتعليمية تسهم على إعداد جيل عربي مثقف وتنمية مهارات الأطفال وإثراء رصيد معارفهم من خلال منصاتها الرقمية التي يصل عدد متابعيها إلى نحو 3 ملايين.