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الصين تعلن اكتشاف مدينة أثرية عمرها يتجاوز ألفي عام

الصين تعلن اكتشاف مدينة أثرية عمرها يتجاوز ألفي عام
27 سبتمبر 2022 13:18

أعلنت الصين اكتشاف أنقاض مدينة قديمة كبيرة في حديقة أثرية وطنية بمدينة ووشي بمقاطعة جيانجسو، شرقي الصين.

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن نائب مدير معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار في مدينة ووشي لي قوانج ري، قوله إن مساحة المدينة المكتشفة «ووجيابانج» تبلغ حوالي 800 ألف متر مربع.

وأقيمت المدينة في أواخر عصر الربيع والخريف (770 قبل الميلاد - 476 قبل الميلاد) وأوائل عصر الممالك المتحاربة (475 قبل الميلاد - 221 قبل الميلاد).

وذكر لي أن المدينة القديمة كانت تقطعها الأنهار. ورجح أن تكون الطرق المائية هي وسائل النقل الرئيسية في ذلك الوقت.

وأضاف أنه تم العثور على العديد من منتجات الفخار والخزف البدائي، فضلا عن اكتشاف 99 بئرا عمقها 6 أمتار، وهو ما يشير إلى أن عددا كبيرا من السكان كان يقطن المدينة. كما أشار إلى أن عمليات التنقيب الأثري تتواصل بالموقع.

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المصدر: د ب أ
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