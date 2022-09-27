طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار، عامه الدراسي الجديد من خلال الإعلان عن شراكة استراتيجية بارزة مع كلية روتردام لإدارة الأعمال التابعة لجامعة إراسموس، إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة والأعلى تصنيفاً في أوروبا. فبعد تخرّج الدفعة الأولى في معهد دبي للتصميم والابتكار خلال فصل الصيف، يأتي هذا التعاون الجديد الذي يحظى بأهمية كبرى، ليسهم في انضمام المعهد إلى برنامج التبادل العالمي الخاص بكلية روتردام لإدارة الأعمال، وليؤكد على النجاح المتزايد الذي يحققه المعهد بفضل نهجه الخاصّ بالتفكير التصميمي ومناهجه التعليمية المبتكرة.

وفي إطار برنامج التبادل، شارك 15 طالباً من كلية روتردام لإدارة الأعمال في هولندا في ورش العمل التي نظمت في دبي لمدة 5 أيام، حيث قدمت فرصة التعلّم التطبيقية وإجراء زيارات ميدانية ومناقشات ملهمة مع أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرات العالمية في المعهد. وقد تعاون 6 طلاب من معهد دبي للتصميم والابتكار، بشكل وثيق مع طلاب كلية روتردام لإدارة الأعمال للتوصّل إلى حلول جديدة في مجال نقل الطاقة، الموضوع الذي يحظى اليوم بأهمية متزايدة على مستوى العالم.

برنامج متنوع وغني بالفعاليات

وتضمّن البرنامج، الذي استمرّ لمدة 5 أيام، مجموعة من الرحلات الميدانية لتعريف طلاب كلية روتردام لإدارة الأعمال بالتراث الإماراتي والثقافة المحلية، بما فيها زيارة مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، بالإضافة إلى جولات ميدانية في محطتي الهيدروجين في شركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز وشركة سيمنس للطاقة. وقاموا أيضاً بزيارة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، للوقوف على الجهود الريادية التي تبذلها دبي لتحقيق الحياد المناخي انسجاماً مع أجندة الاستدامة العالمية.

وفي معرض تعليقه على هذا البرنامج، صرّح إلمار شولر، الأستاذ المساعد في الإدارة الاستراتيجية للتصميم في معهد دبي للتصميم والابتكار، قائلاً: إن تجربة دمج المفاهيم الإدارية بالمناهج القائمة على الفكر التصميمي لدى المبدعين كانت بلا شكّ تجربة مثمرة جداً، وذلك في إطار سعينا لدمج استراتيجيات الابتكار وريادة الأعمال في عملية تحقيق قيمة فعلية. وبينما يواصل معهد دبي للتصميم والابتكار تعزيز العلاقات التي تربطه بمختلف الجهات التعليمية عبر برنامجه الخاصّ بريادة الأعمال، ساهم هذا المشروع في تسليط الضوء على أهمية التصميم الذي يتمحور حول الإنسان في مجال إدارة الابتكار.

وكان هذا التعاون المثمر مع كلية روتردام المرموقة لإدارة الأعمال تجربة ناجحة بامتياز وفرصة استثنائية لتعرّف الطلاب المشاركين على ثقافات مختلفة.

أما يشار غياسي- فروخفال، الأستاذ المساعد في كلية روتردام لإدارة الأعمال فعلّق قائلاً: لا يمكن أن يحدث الانتقال الأمثل للطاقة إلا من خلال التعاون المتعدد التخصصات. من المؤكد أن التصميم والإدارة هما تخصصان مهمان في هذا الاتجاه، حيث يمكنهما معاً تعزيز الارتباطات البشرية والتجارية والتكنولوجية.

ولقد كانت تجربتنا في هذا البرنامج المشترك لمدة أسبوع واحد بمثابة إدراك ممتاز للإمكانات الواعدة لمثل هذا التعاون.