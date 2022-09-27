أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»

دبي (الاتحاد)

تحت شعار «معاً أبداً»، أحيا الفنانون أصالة نصري وفؤاد عبد الواحد وأصيل هميم، احتفالية اليوم الوطني السعودي الـ92، بأحد مسارح دبي، الذي تم تنظيمه برعاية مؤسسة «دبي للمهرجانات والتجزئة».

قدم الفنانون خلال الحفل وصلة غنائية متنوعة حملت مشاعر الحب والأخوة الوطنية، للتعبير عن عمق الأواصر، وتعزيز روابط التآخي بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والسعودي، والتي تفاعل معها الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أصيل هميم بدأت الحفل بتقديم باقة من أغنياتها الرومانسية الشهيرة، من بينها «شكد حلو» و«يشبهك قلبي» وسط حماس الجماهير، ليعتلي بعدها فؤاد عبد الواحد خشبة المسرح مفتتحاً وصلته بأغنية «يالبعيد»، ثم شدا برائعته «الله جابك»، إلى جانب تأديته مجموعة من الأغنيات التي اتسمت بالتنوع بين الإيقاع الشبابي واللون الطربي، بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف.

واختتمت الأمسية أصالة، التي استقبلها الحضور بحفاوة كبيرة، حيث أشعلت جو الحفل حماسة بمجرد ظهورها على المسرح، وهي تؤدي أغنية «شكراً» التي حققت رواجاً كبيراً، والتي أخذ الجمهور يردد معها كلماتها حتى نهايتها، مقدمة بعدها وصلة غنائية مميزة اعتمدت في أغلبها على أغانيها باللهجة المصرية الشهيرة وغيرها من الأغنيات المتنوعة الأخرى، من بينها «غلبان» و«بنت أكابر».