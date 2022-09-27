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عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة للملك تشارلز

كشف قصر باكنغهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد للملك تشارلز الثالث
27 سبتمبر 2022 09:55

ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي عملات معدنية وأوراقاً نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز، بينما سيظهر رمز الملك أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء، وذلك وفقا لما أعلنه المصنعون وقصر بكنجهام.

وفي الوقت الذي تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول رئيس جديد لها منذ 70 عاما، قال صانعو عملاتها وطوابعها اليوم الثلاثاء إنهم سيبدأون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.

وقالت آن جيسوب الرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية "ستدخل أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة جلالة الملك تشارلز الثالث التداول بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد".

وأضافت "يعني هذا أن العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية سيتم تداولها معا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة".

وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت هذا الشهر.

وبالمثل، قال بنك إنجلترا إن من المتوقع بدء تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024.

وأضاف أنه سيكشف صورا للأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام.
في غضون ذلك، قال البريد الملكي إن الصورة الحالية للملكة الراحلة على الطوابع ستُحدّث لتصبح صورة تشارلز. وستدخل هذه الطوابع الجديدة إلى التداول بمجرد نفاد المخزون الحالي.
وستظل جميع العملات والطوابع التي تحمل صورة الملكة صالحة للاستخدام.

كان قصر بكنجهام قد كشف أمس الاثنين النقاب عن الرمز الجديد للملك تشارلز، الذي يستخدم في وثائق الدولة كما سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد الجديدة.
يتكون الرمز، الذي اختاره الملك من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي (سي) و(آر) اللذين يرمزان لاسم تشارلز وكلمة ريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

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