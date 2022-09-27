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حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية "آيفون"
حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية "آيفون"
27 سبتمبر 2022 07:38
إذا كان عمر بطارية هاتف "آيفون" الخاص بك يخذلك، فقد تساعدك هذه الحيلة البسيطة التي كشفها أحد الخبراء على اصلاح تلك المشكلة!
فقد كشف خبير هواتف في مقطع مصور على "تيك توك" أن تعديلاً بسيطاً في إعدادات المتصفح Safari iOS من الممكن أن يساعد على تحسين أداء هاتفك وإطالة عمر بطاريته.
وأوضح أن هذا التعديل يريح المستخدمين من إغلاق علامات التبويب يدوياً من داخل التطبيق، وفق ما نقل عنه موقع "ذي صن" البريطانية.
لذا نتيجة لذلك، من غير المرجح أن يعاني متصفحك من تراكم علامات التبويب غير المستخدمة التي يمكن أن تبطئ جهازك وتخفض من عمر البطارية.
خطوات بسيطة
ولدفع علامات تبويب Safari على الإغلاق تلقائياً، افتح تطبيق إعدادات آيفون وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Safari.
ثم قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى وانقر فوق إغلاق علامات التبويب.
وحدد من القائمة ما إذا كنت تريد إغلاق علامات التبويب بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد.
وأوصى الخبير ويدعى Ambre_skye ، وهو أحد أشهر المرشدين التقنيين في "تيك توك"، بإغلاق علامات تبويب Safari بعد أسبوع واحد للحصول على أقصى سرعة وكفاءة.
بطء الهاتف
كذلك يمكن أن يؤدي فتح الكثير من علامات التبويب في متصفحك إلى إبطاء هاتفك المحمول لأن كل واحدة تستهلك مساحة تخزين البيانات قصيرة المدى لنظامك.
وتسمى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، حيث يتذكر هاتفك كل ما يتم تشغيله عليه، مثل التطبيقات والمتصفحات ونظام التشغيل والمزيد.
فإذا كانت ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك مسدودة بسبب العديد من التطبيقات أو علامات التبويب المستخدمة في وقت واحد، فقد تبدأ في ملاحظة معاناة أداء هاتفك الذكي.
كذلك قد ترى أن التطبيقات تعمل بشكل أبطأ أو تبدأ في التأخر، بينما قد يصبح هاتفك ساخناً عند اللمس وتنفد شحن البطارية بسرعة البرق.
إغلاق التطبيقات
وإذا كان أداء "آيفون" الخاص بك يعاني، فحاول إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها لتفريغ مساحة التخزين.
أ
ما للقيام بذلك على iPhone X والإصدارات الأحدث، انتقل إلى الشاشة الرئيسية واسحب لأعلى من أسفل الشاشة، وتوقف مؤقتاً في منتصفها.
واسحب لليمين أو اليسار للعثور على التطبيق الذي تريد إغلاقه واسحب لأعلى في المعاينة لإغلاق التطبيق.
فيما على iPhone SE و iPhone 8 والإصدارات الأقدم، انقر نقراً مزدوجاً فوق زر الصفحة الرئيسية لعرض أحدث التطبيقات المستخدمة واختار التطبيقات التي تريد إغلاقها.
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