«الهيبة» في السينما المحلية 29 سبتمبر

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد النجاح الذي حققه مسلسل «الهيبة» بأجزائه الخمسة، قرر صناع العمل تحويله إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه، تتويجاً للقاعدة الجماهيرية التي حصدتها شخصيات المسلسل في جميع أنحاء الوطن العربي وأبرزها «جبل شيخ الجيل» الذي يجسده تيم حسن، واجتمع مساء أمس الأول أبطال الفيلم في «سيتي سينما» بأبوظبي، لحضور العرض الخاص والأول قبيل إطلاقه جماهيرياً في صالات السينما المحلية، يوم الخميس 29 سبتمبر.

حضر العرض الخاص كل من تيم حسن ومنى واصف وزينة مكي وناظم عيسى ومحمد عقيل والمخرج سامر البرقاوي، وأعرب تيم عن سعادته البالغة بتحويل العمل الدرامي التلفزيوني، إلى فيلم سينمائي، تم تنفيذه بمعايير خاصة بما يتناسب مع الشاشة الذهبية، وقال: العمل يُعد امتداداً للمسلسل الذي دام خمسة أجزاء، لكنه في الوقت نفسه مختلفاً في الحبكة الدرامية والقصة، التي تمت صياغتها بشكل سينمائي محترف، لكي يستمع محبو «الهيبة» بشكل جديد ومختلف، من حيث التسلسل الزمني للأحداث وكتابة نص سينمائي مميز من قبل سامر نصر الله، لنقل جمهور التلفزيون إلى السينما من خلال تجربة بصرية وإنسانية عميقة وغنية بالتفاصيل، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

أبطال العمل خلال العرض الخاص في أبوظبي (الصور من المصدر)

ختام مثالي

وقالت الممثلة القديرة منى واصف التي تؤدي دور «ناهد عمران»: «لا شك في أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً، ونطمح أن يحقق الفيلم الذي يمزج بين التشويق و(الأكشن) وتم تصويره في تركيا، النجاح نفسه بل وأعلى، فقد جاء تنفيذ العمل سينمائياً ليكون بمثابة ختام مثالي لمسلسل جماهيري بكل المقاييس، لافتة إلى أنه رغم أن الفيلم يرتبط بشكل أو بآخر بأحداث المسلسل، لكنه يختلف في الرؤية والتصوير والتنفيذ الخاص بعالم السينما التي لها سحر خاص».

تتويج

من جهته، وجه ناظم عيسى شكره للجمهور الذي حرص على حضور العرض الخاص من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن هذا الأمر أكبر دليل على ما حققه «الهيبة» من نجاح جماهيري في مختلف أنحاء الوطن العربي، ويأتي تنفيذ الفيلم السينمائي تتويجاً للعمل وشخصياته المميزة، الذين التقوا مجدداً في قصة مختلفة موجهة لمحبي «الفن السابع».