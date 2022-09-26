ريم مصطفى ملكة جمال «جروب الماميز»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة المصرية ريم مصطفى، لبدء تصوير فيلم «جروب الماميز»، والذي يدور حول موقع تواصل اجتماعي يجمع أمهات طلبة مدارس، وتؤدي فيه شخصية ملكة جمال مصر، وهي أم مرحة لطيفة لكنها لا تعرف الانضباط، تحاول مساعدة ثلاث أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة، يعانين علاقات سيئة مع أبنائهن، وتحاول التقريب بينهن وبين أبنائهن.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، وينتمي العمل لنوعية البطولة الجماعية، ويشارك فيه غادة عادل، روبي، بيومي فؤاد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني.

وأشارت ريم إلى أنها تراهن على أولى بطولاتها التلفزيونية «طير بينا يا قلبي»، حيث تجسد شخصية فتاة تعيش قصة حب تنتهي بالفشل، وتقرر أن تتخلص من حبها، وتعيش حياتها بشكل قوي.

وأضافت أن العمل سيجذب الأسر المصرية والعربية أثناء عرضه خلال الأيام المقبلة، لأنه يدور في إطار اجتماعي حول علاقة الأمهات بأبنائهن، حيث تدخلن في العديد من الصراعات من أجل تربيتهم تربية سليمة وصحية.

ويشارك في بطولة العمل، الذي يتكون من 30 حلقة، محمد كيلاني، ودينا ماهر، وهالة فاخر وأحمد صيام، ومحسن محيي الدين، و8 أطفال من الذين تألقوا في العديد من الأعمال الفنية الأخيرة، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج عصام نصار.

كما انتهت ريم من تصوير مسلسل «دوبامين»، وتدور أحداثه في 15 حلقة، من خلال «تطبيق» حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير «السوشيال ميديا» على الجميع، تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس.

وتنتظر ريم عرض فيلم «أهل الكهف» عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم حول صراع الإنسان مع الزمن، وعودة ثلاثة أشخاص إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.