بعد إيذاء مشاعر طفلك ماذا تفعل؟

ترجمة: عزة يوسف

أكد خبراء الصحة النفسية أن الصراخ على الأطفال ليس بالأمر الممتع أبداً للآباء أو للأطفال، ويمكن أن يؤدي إلى إيذاء مشاعر أبنائنا ويؤثر على علاقاتنا بهم، ونصح موقع «All Pro Dad» الأميركي المختص بشؤون الأسرة بضرورة فعل أشياء بعد الصراخ في طفلك، ومنها:

إظهار المشاعر:

بعد الصراخ على طفلك، قد يشك في مشاعرك نحوه، لذلك عليك أن تؤكد له بالكلمات والحوار أنك تحبه، ولكن عليك الانتظار قليلاً إلى أن تهدأ المشاعر حتى يتمكن طفلك من سماعك بشكل أكثر تقبلاً.

مساعدته:

يمكن أن تقوم بذلك عن طريق تصرفات بسيطة مثل الذهاب إليه وضمه فقط دون أي كلام، أو يمكنك مساعدته في المشكلة التي تسببت في غضبك منه من الأساس، مثل مساعدته في تنظيف غرفته.

تحميله المسؤولية:

إذا كان طفلك يواجه مشكلة في قدرته على تحمل مسؤولية بسيطة، مثل تنظيف غرفته، عليك توجيهه باستمرار ووضع إجراءات تأديبية محددة ليدرك أنه سيتم محاسبته، حيث إنه من المرجح أن يقوم بإصلاح المشكلة بسرعة ويقل احتمال ارتكابه الخطأ مرة أخرى، مع الحرص على مدح جهوده إذا تغير سلوكه.

التعامل الطبيعي:

بعد إبداء استيائك من طفلك والصراخ عليه لسبب ما، عليك التعامل معه بشكل طبيعي والانتقال إلى موضوع آخر، حيث يساعد ذلك في إظهار أنك تهتم به كشخص وأنك لا تحدد شخصيته بناءً على خطئه الأخير فقط، على سبيل المثال، بعد توبيخه لعدم تنظيف غرفته، اسأله كيف كان يومه في المدرسة، أو ابدأ محادثته حول نشاط يحب ممارسته، مثل كرة القدم.