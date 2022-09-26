علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى بونشاك

إندونيسيا.. بمجرد أن يطرق مسامعنا هذا الاسم فإننا نتخيل مباشرة بلداً مميزاً، يمتلك طبيعة استثنائية وشواطئ رائعة، وهي كذلك بالفعل.

بونشاك الجبل أو الجبل الأخضر كما يعرف عالمياً، تقع على الطريق السريع الذي يصل بين العاصمة جاكرتا ومقاطعة باندونغ إحدى أكبر جزر ومقاطعات إندونيسيا، وتتميز بونشاك بامتلاكها للعديد من المرتفعات والجبال، والأماكن السياحية التي يمكن ممارسة العديد من الأنشطة فيها.

تتميز بطقسها المعتدل نهاراً والبارد ليلاً، لذلك فهي مناسبة كثيراً لنا نحن سكان الخليج والدول ذات الطقس الحار، ويعرف عن هذه المنطقة تحدث كثير من سكانها باللغة العربية، ربما لكثرة ترداد السياح العرب عموماً عليها، بل إن هناك عدداً لا بأس به من العرب اختاروا الإقامة والبقاء هناك.

السبب ربما وراء إقبال السياح العرب على بونشاك أكثر من غيرها، هو تلك الطبيعة المعاكسة تماماً لما عليه منطقة الشرق الأوسط، فبينما تتسم منطقتنا بالأجواء الجافة الحارة، نجد أن منطقة بونشاك الجبل مورقة وخضراء ونابضة.

تمتلك منطقة بونشاك العديد من الفنادق الفخمة التي تصنف على أنها أفضل فنادق إندونيسيا، ولكن العديد من السياح يفضل السكن في الفلل الفخمة المنتشرة هناك وبتكلفة يسيرة ولكن عليك الحذر عند البحث والتأكد من المكتب الذي تحجز معه، فالعروض كثيرة في الوقت الذي تشجع فيه إندونيسيا السياحة وتقدم التسهيلات خاصة للدول العربية.

تبرز كذلك حديقة سفاري بونشاك كأحد المعالم التي يمكن أن نزورها، تلك الحديقة التي تُعد من أكبر الحدائق في المنطقة، وهي كذلك من الوجهات السياحية الجاذبة للسياح في إندونيسيا بوجه عام وبونشاك الجبل بوجه خاص، ومن الأنشطة التي يمكن للسياح ممارستها في تلك الحديقة، رؤية الحيوانات المتنوعة، حيث يوجد في هذه المنطقة ما يزيد على 2500 حيوان من الحيوانات الفريدة والمميزة، من أهمها نمور البنغال والدببة الآسيوية وقرود شمال شرق آسيا، إضافة إلى الفيلة الآسيوية العملاقة، وهناك عدد كبير من الزرافات، وغيرها من الحيوانات التي تمثل رؤيتها تجربة مميزة، وجدير بالذكر أن الحيوانات تكون طليقة في هذه الحديقة على اعتبار أنها محمية طبيعية.

تمتلك بونشاك الجبل عدداً كبيراً من الفيلات الخاصة التي تطل على مساحات واسعة من الأشجار والغابات والمناظر الطبيعية، وتصلح هذه الفيلات للعائلات من أجل الاستمتاع بتجربة مميزة ملؤها الخصوصية والرفاهية.

لا شك في أن زيارة بونشاك الجبل تمثل تجربة مميزة ومثيرة يمكن للزائر خلالها أن يقف على عديد من الأشياء، ليس الجمال الخلاب وحده فقط هو ما يمكن أن نرى، بل يمكن أن نعايش مجتمعاً جديداً مليئاً بالمفارقات، ويمكن أن نأكل أطباقًا محلية مميزة، يمكن أن نداوي أنفسنا بقليل من التأمل والانفصال، كثيرة هي الأشياء التي يمكن أن نسافر لأجلها، الأهم أن نسافر فعلاً ونبدأ التجربة.