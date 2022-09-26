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ريهانا نجمة «سوبربول» الأميركية

ريهانا نجمة «سوبربول» الأميركية
27 سبتمبر 2022 03:47

واشنطن (أ ف ب) 

تقدّم النجمة ريهانا عرضاً فنياً خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية «سوبربول» في فبراير المقبل، على ما أعلنت شركة «أبل ميوزيك»، الراعي الرئيسي لهذا العرض الذي يحظى بجماهيرية كاسحة وتأثير مالي هائل.
وكتبت «آبل ميوزيك» على تويتر: ريهانا ستكون على المسرح يوم 12 فبراير 2023  في ولاية أريزونا خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية، الحدث الأكثر استقطاباً للمشاهدين في الولايات المتحدة.
وشارك الحساب صورة نشرتها ريهانا على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحمل كرة على يديها.

ريهانا
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