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فيكتوريا و«إعلان حب» في «موضة باريس»

فيكتوريا و«إعلان حب» في «موضة باريس»
27 سبتمبر 2022 03:47

باريس (أ ف ب) 

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انطلق أسبوع الموضة في باريس بعرض لأحد تلامذة المصمم الشهير جان بول جوتييه، فيما خطفت أول مشاركة للبريطانية فيكتوريا بيكهام في هذا الحدث الفرنسي اهتمام المتابعين.
وركز اليوم الأول من الحدث على المصممين الشباب، عبر عرض للملابس النسائية لتشكيلة ربيع وصيف 2023 تضمن مجموعة المصمم فيكتور وينسانتو، وهو راقص سابق تدرب على يد جوتييه قبل أن يطلق علامته التجارية في 2020.
وقال وينسانتو: إن مجموعته هي «إعلان حب» ومستوحاة من أفكار زملائه المصممين الشباب. وأشار، إلى أن الناس حالياً يبحثون عن «الإبداع والحرية والجنون والفكاهة» في ملابسهم.

باريس
فيكتوريا بيكهام
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