12 فيلماً ملهماً بـ«أجيال السينمائي 2022»

الدوحة، قطر (الاتحاد)

يشاهد ما يقارب 600 حكم في الدورة العاشرة والخاصة من مهرجان «أجيال السينمائي 2022»، باقة من 12 فيلماً طويلاً من ضمنها أفلام لمخرجين واعدين وبارزين حصلت على جوائز عديدة، وهذه تغطي الأفلام مواضيع عدة تتنوع بين التعامل مع الحزن، الصحة العقلية، الكوميديا الخفيفة حول العاطفة الأخوية، وكيف يتأقلم جيل الألفية مع ضغوط الإعلام الاجتماعي.

وتعرض الأفلام الطويلة إلى جانب 26 فيلماً قصيراً لحكم في أجيال بهذه الدورة التي تقام من 1 إلى 8 أكتوبر، وذلك في ثلاث فئات هي: محاق (8 - 12 عاماً)، هلال (13 - 17 عاماً)، وبدر (18 - 25 عاماً)، وسيقوم الحكام بمشاهدة ومناقشة الأفلام مع نظرائهم من مختلف أرجاء العالم وتقييم الأفلام لاختيار الفائز منها بجوائز المهرجان.

في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومدير المهرجان: «تعالج الأفلام الطويلة قصصاً ملهمة عن الترابط والتفاؤل والروح الإنسانية للتغلب على العوائق من خلال استخدام سرديات إبداعية مؤثرة، وتتميز بمواضيعها الجريئة التي تترك صداها على الشباب في مختلف أرجاء العالم، والعديد من الأفلام صنعها الشباب الصغار الذين يواجهون التحديات من حولهم في عالم حافل بقضايا معقدة، وتم التعامل مع هذه القضايا بدقة وعناية لتواصل إيصال رسائل الأمل والإيجابية وإلهام شبابنا لبناء علاقات مهمة واكتساب فهم أعمق للتجارب الإنسانية المشتركة في هذا العالم».

وتتضمن قائمة (محاق) الأفلام الطويلة: «دنيا وأميرة حلب» (كندا، فرنسا/ 2022) من إخراج ماريا ظريف وأندريه قاضي، «يوم التّفاح» (إيران/ تركيا/ 2022) من إخراج محمود الغفاري، «الرّجل الكبير» (هولندا، ألمانيا/ 2022) للمخرج كميل شوينار، و«أميرة التّنين» (فرنسا/ 2022) من إخراج جان جاك دينيس وأنتوني رو.

أما الأفلام الطويلة في فئة (هلال) فتشمل: «بعد يانغ» (الولايات المتّحدة الأميركيّة/ 2022) دراما خيال علمي من كتابة وإخراج ومونتاج كوغونادا، «ملكة الكوميديا» (السّويد/ 2021) من إخراج سانا لينكن، «المنطقة» (البرازيل، الدّانمارك، الولايات المتّحدة الأمريكيّة/ 2022) للمخرج أليكس بريتز، كما يقدم المخرج المعروف علي أصغري فيلمه الطويل الثاني المدعوم من مؤسسة الدوحة للأفلام «حتّى الغد» (إيران، فرنسا، قطر/ 2022).

وتشمل الأفلام الطويلة في فئة (بدر): «إخواننا» (فرنسا/ 2022) للمخرج رشيد بوشارب، «كشكش، من دون الريش ما فينا نعيش» (قطر، لبنان، ألمانيا/ 2022) من إخراج ليا نجار، «أختي ليف» (أستراليا، الولايات المتّحدة الأميركيّة/ 2022) وثائقي طويل من إخراج آلان هيكس، و«حفريات» (إسبانيا، قطر، الأردن/ 2022) من إخراج أليكس سردا.

وتعدّ الدورة العاشرة والخاصة من مهرجان أجيال السينمائي بمثابة تحية وتقدير إلى الوطن في عام تاريخي هو بمثابة محطة استثنائية لقطر والعالم العربي، ونموذج ساطع على قدرة الطموح والتفاني والالتزام بالنجاح في تحويل الحلم إلى واقع.