«الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. «مكتبة لكل مذيع»

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية الارتقاء بمعارف كوادرها الإعلامية، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين و«ثقافة بلا حدود» اليوم، البدء في تنفيذ مبادرة «مكتبة لكل مذيع»، ضمن برنامج ثقافي ومعرفي يتضمن توزيع مكتبات متنوعة التخصصات بواقع 50 كتاباً لكل مذيع، وتنظيم برامج معرفية وثقافية إثرائية لكوادر الهيئة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد العوبد، مدير الهيئة، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومريم الحمادي، مديرة ثقافة بلا حدود، وعدد من مديري القنوات والإذاعات والإعلاميين.

نقلة جوهرية

في كلمته خلال اللقاء، أكد محمد حسن خلف أن استثمار الهيئة في كوادرها الإعلامية هو خطوة مركزية لتحقيق رسالتها في النهوض بالمشهد الإعلامي الإماراتي، وتحقيق نقلة ملموسة وجوهرية في مستقبل الإعلام العربي، لتقديم محتوى يرتقي بوعي وذائقة جمهور قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقال خلف: «تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بضرورة الارتقاء بثقافة الإعلاميين ولغتهم العربية السليمة، وحرصاً على تزويدهم بمختلف المعارف والثقافات والعلوم، فالثقافة هي واحدة من أهم الأدوات التي يمتلكها الإعلامي لتقديم محتوى ينعكس بالفائدة على المشاهدين والمستمعين».

وأشار خلف إلى أن اختيار الكتب المستهدفة تم بكل عناية بالتعاون مع المتخصصين، لتشمل مختلف حقول المعرفة التي تثري ثقافة الإعلامي، حيث تتناول حزمة من العلوم الأدبية والتاريخية واللغوية، لافتاً إلى أن المرحلة التالية من البرنامج تتضمن تنظيم برامج معرفية للكوادر الإعلامية، والتي تمثل خطوة رائدة في جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بجودة إنتاجها الإعلامي والدرامي والفني.

إصدارات متنوعة

بدوره، لفت راشد الكوس إلى سعادة جمعية الناشرين الإماراتيين بتزويد كوادر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالإصدارات التي تعزِّز معارفهم من خلال القراءة، وخاصة أن الإصدارات المتوافرة تتسم بتنوع اختصاصاتها، وشمولية محتواها، ما يثري ثقافة قرائها ويعزز مهاراتهم الإعلامية.

وأضاف الكوس: «ينطلق تعاوننا ومراهنتنا على تنمية معارف الكوادر الإعلامية من رؤية الشارقة ومشروعها الثقافي الكبير الذي وضع أسسه ويقود تطلعاته صاحب السمو حاكم الشارقة، وهذا التعاون يتجاوز توفير الكتب للمستهدفين، إلى إعداد برنامج ثقافي متكامل يعزز الاستفادة من النشاط القرائي والمحتوى الغني للكتب».