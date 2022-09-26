الحديريات تعلن افتتاح «أكوا بارك مرسانا»

أعلنت جزيرة الحديريات عن افتتاح «أكوا بارك مرسانا»، أحدث الوجهات الترفيهية في أبوظبي، وهي عبارة عن مساحة كبيرة من المنتفخات العائمة في شاطئ مرسانا، التي تبعد 20 دقيقة جنوب غرب العاصمة الإماراتية. تمتد «أكوا بارك مرسانا»، على طول 130 متراً، وعرض 33 متراً وتعد واحدة من أكبر مساحات المنتفخات العائمة في الإمارات وأكثرها متعة، حيث تضم 247 عائقاً وحاجزاً ومنزلقات، تقدم لمحبيها تحديات مختلفة ومبتكرة، ضمن أجواء من المرح العائلي. ونُفذت في مساحة آمنة لمرتاديها بدءاً بإجراءات الأمن والسلامة التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات، إلى جانب تزويد الزوار بسترات النجاة والتي يتوجب عليهم ارتداؤها طيلة فترة استمتاعهم. يمتاز موقع جزيرة الحديريات بتوفير وجهة مثالية للترفيه والتسلية على مدار العام، حيث تحتضن الجزيرة عدداً من الأنشطة التي تقدم للزوار الملاذ المثالي للحركة والنشاط والاستجمام والاسترخاء، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتي تشمل مسارات ركوب الدراجات، قرية التزلج، قرية الحبال، ملاعب كرة السلة، ملاعب التنس والبادل، وملاعب كرة القدم، كما يمكن لعشاق ممارسة الرياضات البحرية أن يمارسوا عدداً من الفعاليات منها: ركوب قوارب التجديف اليدوية، ألواح التجديف وقوارب الكاياك.



