إعلان الفائزين بـ«أصوات أجيال المستقبل» بحضور حصة بنت حمدان

دبي (الاتحاد)

تم الإعلان اليوم عن الفائزين في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط، مسابقة الكتابة العالمية الملهمة للأطفال، بحضور سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة، في أكبر حفل توزيع جوائز للمسابقة حتى الآن.

ضم الحفل الأطفال المتأهلين للمرحلة النهائية، وأسرهم، والمعلمين والفنانين الذين شاركوا في رسومات القصص الفائزة، التي تم نشرها في مجموعتين قصصيتين. واحتفى الحفل، الذي أقيم في نادي زعبيل للسيدات، بدور المسابقة الكبير في زيادة الوعي بالتنمية المستدامة لدى المجتمعات.

وأكدت سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على دور المسابقة السنوية في زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة، قائلةً: «هناك مشاكل كثيرة في العالم، لكن أثبت الأطفال الذين نحتفي بهم أنهم جزء من الحل، فمن خلال الكتابة الإبداعية، ناقش الأطفال أهم القضايا في عصرنا وتصوروا كيف يمكننا حلها، هؤلاء الأطفال لديهم كل شيء، الإبداع والقدرة على رواية القصص والعاطفة والرؤية، لذا أشجع الجميع على قراءة هذه القصص، لنتيح الفرصة للأطفال بأن يشكلوا مصدر إلهام لنا، فنحن جميعاً يمكننا إحداث الفرق المنشود معاً».

إثراء مخيلتنا

وعن المسابقة ودورها التنموي الريادي تحدثت جينيفر مالتون، مديرة شؤون الاستدامة ومبادرة «أصوات أجيال المستقبل» بمؤسسة الإمارات للآداب، مؤكدة: «نحن بحاجة إلى القصص لإثراء مخيلتنا ومساعدتنا على تحديد مسار المستقبل الذي نتطلع لرؤيته». وأضافت: «ازداد وعي الأطفال بالضغوط والأضرار المتزايدة التي تشكلها أزمة تغير المناخ على كوكبنا، ولا يوجد ما هو أكثر إلهاماً من قراءة قصص مؤثرة تتمحور حول هذه القضايا وتستعرض أبطالاً يتغلبون على هذه المشاكل في طريقهم للنجاح، إضافةً إلى إبداعهم في رواية القصص، حيث إن هؤلاء الأطفال بارعون في استخدام معرفتهم وشغفهم بالاستدامة لتحفيزنا جميعاً على العمل.. أهنئهم جميعاً على إنجازهم الرائع».

الوعي بالاستدامة

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة الكتابة الفريدة، برعاية اليونسكو عام 2014، وتم تقديمها في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى عام 2019، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالاستدامة وباتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتنظم مسابقة الكتابة في المنطقة مؤسسة الإمارات للآداب نيابة عن سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتستقبل المسابقة المشاركات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، وتشجعهم على كتابة قصص المغامرات حول الشخصيات التي تغلبت على التحديات، وتمكنت من تشكيل عالم أكثر تسامحاً واستدامة، ويتم نشر أفضل المشاركات في كتاب، باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم توزيعه على مستوى العالم.

ويتراوح عدد كلمات المشاركات بين 600 و1500 كلمة، باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن تتناول القصص هدفاً أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، وأن تقدم آمال الكاتب وأحلامه وتطلعاته لمستقبل مستدام.