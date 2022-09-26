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«راس المعالي» لهزاع الرئيسي تحصد مليون مشاهدة

«راس المعالي» لهزاع الرئيسي تحصد مليون مشاهدة
26 سبتمبر 2022 14:49

أبوظبي (الاتحاد)  بألحان عصرية تمزج بين الإيقاع السريع واللون الإماراتي المميز، أطلق الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي أغنيته المنفردة الجديدة «راس المعالي» التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة على «يوتيوب» في أقل من أسبوع على طرحها، وهي من كلمات الشاعرة جموح وإشراف عام علي الخوار، ألحان وغناء الرئيسي نفسه، توزيع زيد نديم وإنتاج «الخوار للإنتاج الفني».
ويقول مطلعها:
من طلب راس المعالي يسرج خيول الغيوم 
يمتطي صهوة طموحه والعزم والاجتهاد 
يرسم الحلم بعيونه شمس وأقمار ونجوم 
يتبعه لو هو يسافر من بلاد إلى بلاد 
لي يجي بالسهل ما يبقى ولا يمكن يدوم 
يتعب ويتعب ويتعب من نوى نيل المراد
والنجاح إن هو تحقق ما يتحقق كل يوم 
والفشل عند العزيمة يعتبر كبوة جواد 

وأوضح الرئيسي أنه تشرف بتلحين وغناء هذا العمل الغنائي المميز، الذي تم تسجيله في استوديوهات أغاني، وأشرف عليه الشاعر المبدع علي الخوار.

وقال: عناصر نجاح الأغنية كانت مكتملة، من كلمات للشاعرة المبدعة جموح، التي غنى كلماتها نخبة من أبرز فناني الوطن العربي، والتي صاغت بأناملها في «راس المعالي» كلمات تعبر عن الطموح والعزم والاجتهاد للوصول إلى الحلم وتحقيق النجاح.

وأشار إلى أنه بمجرد قراءته لكلمات الأغنية، قرر تلحينها بنفسه ليضيف إحساسه الفني على القصيدة، معرباً عن سعادته بالصدى الكبير الذي حققه العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنسبة المشاهدة العالية التي حصدها بعد طرحها على حسابه الرسمي على «يوتيوب» محققة أكثر من مليون مشاهدة. 

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