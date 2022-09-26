لأول مرة في التاريخ.. "ناسا" تقوم بتجربة قد تغير مستقبل البشرية
لأول مرة في التاريخ.. "ناسا" تقوم بتجربة قد تغير مستقبل البشرية
26 سبتمبر 2022 14:52
أوضح مركز الفلك الدولي، الاثنين، أن التجربة التي ستقوم بها وكالة "ناسا" تهدف لدراسة اعتراض وتغيير مسار كويكب يتجه نحو الأرض.
قال مركز الفلك الدولي: "لأول مرة في التاريخ، سيجري العلماء فجر يوم غد الثلاثاء 27 سبتمبر تجربة لتغيير مسار أحد الكويكبات، وذلك لدراسة مدى فعالية تغيير مسار كويكب سيصطدم في الأرض ويشكل خطرا عليها".
وتابع المركز: وبهذا الصدد أطلقت ناسا مسبارها الفضائي المسمى دارت على متن صاروخ فضائي يوم 24 نوفمبر 2021 متجهاً إلى كويكب يسمى دايمورفوس، وهو كويكب صغير قطره 160 متراً يدور حول كويكب أكبر منه قطره 780 متراً اسمه "ديديمو".
وأضاف المركز: "تهدف التجربة إلى تغيير مدار الكويكب الصغير من خلال اصطدام المسبار به، فحاليا يدور الكويكب الصغير حول الكويكب الكبير مرة واحد كل 11 ساعة و55 دقيقة".
وأكد المركز بأن المرجو من التجربة أن يؤدي الاصطدام إلى تغيير مدار الكويكب الصغير ليتجه إلى الداخل ويصبح مدارة أصغر وأسرع وبالتالي تقل مدة دورانه بثوان أو دقائق يسيرة.
ولا يشكل هذا الكويكب أي خطر على الأرض، إنما تم اختياره لاعتبارات فلكية منها أنه سهل الرصد من قبل التلسكوبات الأرضية بعد الاصطدام وذلك ليمكن رصده من قبل شبكة كبيرة من المراصد الأرضية لتحديد هل نجحت التجربة أم لا.
وفي حالة نجاح هذه التجربة، تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض".
وتابع المركز في بيانه: "قد استغرق المسبار فترة زمنية مقدارها 10 أشهر ليصل إلى الكويكب، وسيحدث الاصطدام فجر الثلاثاء 27 سبتمبر في الساعة 03:13 صباحا بتوقيت الإمارات.
وستكون سرعة المسبار لحظة الاصطدام 22 ألف كيلومتر في الساعة، وحينها سيكون الكويكب على بعد 11 مليون كيلومتر من الأرض. ويبلغ قطر الكويكب الصغير 100 ضعف قطر المسبار، ومن المتوقع أن تتغير سرعة الكويكب بمقدار 01% فقط.