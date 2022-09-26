تصريحات صادمة لمساعدي ميجان ماركل

مرة جديدة استقطب دوق ودوقة ساسكس الأضواء. فقد فجرت إحدى مساعدات الأمير هاري وزوجته ميجان قنبلة.
ففي كتاب جديد حمل عنوان "الحاشية.. القوة الخفية وراء التاج" ادعت سامانثا كوهين، السكرتيرة الخاصة للزوجين، أنهما كانا صعبين للغاية وصاخبين جداً.
كما فصِّلت مجموعة من المزاعم المذهلة الموجهة إلى هاري وميجان خلال فترة عملهما ضمن العائلة المالكة. وكشفت أنهما صُرخا بوجهها قبل وأثناء رحلة الزوجين إلى أستراليا، وفق صحيفة "نيويورك بوست".
كذلك أفاد مصدر لمؤلف الكتاب فالنتين لو، بأن سامانثا كانت دائماً تقول إن الأمر يشبه العمل مع المراهقين.
ووفق ما زعم الكتاب، فقد "صرخت" ميجان في وجه الموظفين، وتنمرت عليهم واشتكت من أنها "لم تحصل على أجر" لاضطرارها إلى مصافحة أشخاص في جولات ملكية. كما تركتهم يبكون و"يرتجفون"، واصفين إياه بأنها "نرجسية اجتماعية".
فيما كشفت مصادر أن الفريق العامل مع هاري وميجان أطلق على نفسه اسم "نادي ساسكس للناجين"، بحسب صحيفة The Sun.
كما فوجئ مساعدو العائلة المالكة ذوي الخبرة بسلوك ميغان بعد زواجها من هاري عام 2018.
يذكر أن هاري وميغان كانا تركا الحياة الملكية بشكل مثير في يناير 2020 ثم غادرا بريطانيا، واستقرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحماية خاصة في الولايات المتحدة.