دانة أحمد تبتكر EcoSpectrum

نسرين درزي (أبوظبي)

دانة محمد أحمد الشابة المبتكِرة وابنة ال 19 عاماً المولودة في الإمارات، دفعها شغفها في العمل الإنساني إلى تسجيل بصمة نوعية في عالم المحتوى الرقمي قبل أن تخطو خطواتها الأولى على عتبة الجامعة، ونتيجة لتفوّقها الدراسي ومشاركاتها المبكِرة في محافل طلابية دولية واطلاعها وقراءاتها المتخصصة، تشكّلت لديها فكرة تصميم تطبيق EcoSpectrum، وهو الأول من نوعه الذي يهدف إلى رفع مستوى طلاب التوحد في مناقشات تُعنى بالحفاظ على المناخ. والتطبيق قيد الإنجاز وتتبنى دعمه وإطلاقه صحيفة «الاتحاد» عبر صفحاتها ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن مبادراتها وسعيها للإضاءة على ابتكارات الشباب من مختلف الجنسيات، وتعزيز مهاراتهم بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة في مجال استشراف المستقبل.

معلومة سمعتها دانة أحمد قبل أشهر وحفرت في وجدانها عن شدة حساسية أطفال التوحد وضرورة دمجهم في المجتمع ليكونوا سعداء، ما دفعها للقراءة أكثر عن هذه الفئة التي من حقها أن يتوفر لها ما يتوفر للآخرين. ومن هنا جاءت فكرة الشابة الطموحة بابتكار تطبيق EcoSpectrum الذي يوفر المعلومات وآخر الدراسات والملفات من هيئة الأمم المتحدة عن المناخ بطريقة مبتكَرة وسلِسة، لتكون متاحة ومفهومة للجميع، وتحديداً للفئة المستهدَفة.

خطوط تواصل

بمزيد من الحرص على انتشار التطبيق ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة، تعمل دانة على مد خطوط تواصل مع أكثر من جهة أكاديمية، وتتعاون حالياً مع مجموعة مدارس داخل الإمارات تتبع منهج البكالوريا الدولية، الذي يوجِّه الطلاب لضرورة استكمال 150 ساعة من العمل التطوعي، بحيث يتم إشراك عدد منهم في حركة الحفاظ على البيئة، عبر ترجمة وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ إلى أكثر من 100 لغة، وتعدیلها لتكون سهلة الفهم وتتلاءم مع طلاب التوحد لإفادتهم وضمان سلامتهم. وكل ما تقدم يؤكد حرص دانة على مواصلة تطوير مشروعها قائلة: التطبيق يدفعنا إلى تحقيق هدف أكثر شمولية، عبر المساهمة في التشجيع على إضافة مادة المناخ إلى المناهج الدراسية في الإمارات، لتكون الدولة سباقة إلى تعزيز الوعي البيئي في صفوف الطلبة بشكل علمي مبني على تجارب واقعية.

دانة أحمد خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة، البرتغال (من المصدر)

وثائق علمية

عندما تتحدث دانة عن مشروعها الذي سيرى النور خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه، يظهر جلياً مدى إيمانها بما تنجزه، وتمكّنها من أدوات بحثها التي دفعتها إلى المضي بفكرتها حتى تبصر النور. وهي بكل ثقة تصف EcoSpectrum بالتطبيق الهادف إلى إحداث ثورة في التعليم لبناء مستقبل مستدام لطلاب التوحد، يتحدث عن التغير المناخي وكيف يمكنهم مواجهته.

أكثر تأثراً

وباستعراض النقاط العريضة لمشروعها، تتوقف دانة عند وثائق علمية، توضح من خلالها السبب الذي دفعها إلى الإبحار في عالم التوحد، ومن هذه الحقائق أنه وفقاً لجمعية التوحد الوطنية، فإن الأشخاص المصابين بالتوحد هم أكثر 3 مرات عرضة للتأثر بعملية سوء المناخ من الآخرين، سواء بالتعرّق أو التلوث الهوائي أو السمعي، كما أن الدراسات المیدانیة أثبتت أنهم یتمتعون بقوة في الحواس، وهم أكثر تأثراً لما یحدث حولهم من كوارث بیئیة مثل الأعاصیر والفیضانات والحرائق وموجات الحرارة، ما ينعكس سلباً على مزاجهم وتصرفاتهم، ويعرضهم لأمراض نفسية وجسدية. وتذكر دانة عن مصادر متخصصة، أن الافتقار إلى الموارد التعلیمیة والمدارس الصدیقة لطلاب التوحد حول العالم، أدى إلى ارتفاع معدل تغييب دور شريحة من الشباب، وحرمانهم من الأدوات التي یحتاجونها للتمكين والاستجابة بفعالیة للتغیرات البیئیة التي قد تحدث.

حلول فاعلة

ونتيجة لمتابعتها الحثيثة في هذا الموضوع، تعبِّر دانة عن إيمانها بمشروعها، قائلة: تأتي مسؤولیتنا تجاه طلاب التوحد، بتوفير وصولهم إلى الموارد البیئیة التعلیمیة، ومساعدتهم على المشاركة في المناقشات والمؤتمرات التي توضح لنا المخاوف التي یتعرضون لها بسبب تغیر المناخ والاحتباس الحراري، ويجب علينا السعي لإیجاد حلول فاعلة، حتى نضمن سلامتهم في مواجهة المخاطر، وبذلك نكون ساهمنا بدمج طلاب التوحد في المجتمع.

وتختم دانة حديثها بابتسامة أمل بباكورة إنجاز واعدة، مثنية على جهود صحيفة «الاتحاد» لتبنيها إطلاق تطبيق

EcoSpectrum الرقمي، وإيمانها بما يقدمه من معلومات ووثائق علمية تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتحديداً فئة التوحد.

عمل تطوعي

یعمل التطبیق على جذب طلاب البكالوریا الدولیة في الإمارات، للمشاركة في العمل التطوعي وترجمة المستندات الخاصة بقضایا المناخ بلغات مختلفة، مقابل حصولهم على ساعات CAS، بهدف زيادة الوعي والمعرفة بشأن تغییر المناخ لدى الشباب والطلاب عموماً بمن فيهم طلاب التوحد.

100 لغة

تطبيق EcoSpectrum، الذي ينطلق باللغة الإنجليزية من دولة الإمارات، يقدم ترجمة لوثائق الأمم المتحدة الخاصة بحمایة المناخ، بأكثر من 100 لغة، ويعمل على تعدیلها بما يلائم احتیاجات طلاب التوحد، وقد تسلّمت دانة حتى الآن ترجمات إلى العربية والروسية والصينية والإسبانية والبرتغالية والبنجابية والفرنسية.

مناخ المحيطات

EcoSpectrum، يعد التطبیق الأول من نوعه لرفع مستوى طلاب التوحد في المناقشات التي تُعنى بكیفیة الحفاظ على مناخ المحیطات.

طموح

تستعد دانة أحمد للسفر إلى إسكتلندا لدراسة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة جلاسكو، وهي تطمح لأن تصبح سفيرة أو وزيرة في المستقبل.