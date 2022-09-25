غادة عبد الرازق.. حكاية جديدة في «حدث بالفعل»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت غادة عبد الرازق على بطولة الحكاية الثانية، من المسلسل الإماراتي المصري «حدث بالفعل»، والتي تحمل اسم «تحت الحزام»، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية من خلال حلقات متصلة منفصلة، حول 101 قصة حقيقية من 9 بلدان عربية.

يسلط العمل الضوء على الأمراض النفسية وأسبابها وتأثيرها على المجتمعات، تأليف فادي النجار، إخراج هشام محمد الرشيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدلله محمود وبسنت حاتم.

وتواصل غادة تصوير مشاهدها في فيلم «جوازة بالعافية»، وتجسد شخصية موظفة بأحد البنوك، ولديها ابنة في العشرينيات، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا حول 3 أصدقاء يتعرضون للعديد من المفارقات بسبب زواجهم المبكر، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، ويشارك فيه أحمد آدم وبيومي فؤاد.

وتنتظر غادة طرح فيلمها «حفلة 9»، وتجسد شخصية راقصة باليه معتزلة، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج عبد المنعم ربيع، ويشارك في بطولته طارق لطفي ونهال عنبر.

وعن تشابه أحداث «حفلة 9» مع فيلم «موعد على العشاء»، لسعاد حسني والذي عُرض عام 1981، أكدت غادة أن الأحداث مختلفة تماماً.

وتواصل غادة التحضيرات النهائية لعرضها المسرحي، بعد غياب 20 عاماً منذ آخر عروضها «طرائيعو» عام 2002، وتجمع المسرحية الجديدة بين الكوميديا والاستعراض، ويشرف على إخراجها عادل عوض، ومن المقرر عرضها ضمن موسم الرياض بالسعودية.