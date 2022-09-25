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«زنقة كونتاكت» يفوز بجائزة «طنجة السينمائي»

«زنقة كونتاكت» يفوز بجائزة «طنجة السينمائي»
26 سبتمبر 2022 02:53

طنجة (رويترز)

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فاز الفيلم المغربي «زنقة كونتاكت» للمخرج إسماعيل العراقي بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للسينما الثاني والعشرين، ويحكي الفيلم قصة نجم موسيقى الروك السابق «لارسن سنيك» الذي يعود إلى مسقط رأسه الدار البيضاء ليبدأ قصة حب مع رجاء في شوارع المدينة ثم يفران إلى الصحراء، وقال مخرج الفيلم إسماعيل العراقي: «كل الممثلين والتقنيين وضعوا بصماتهم في هذا العمل بطريقة رائعة وهذا التتويج هو لهم جميعاً»، وتنافس 28 فيلماً طويلاً في المهرجان، وفاز المنتج محمد الحسن الشاوي بجائزة عن فيلم «السلعة»، كما فاز فيلما «ميكا» و«لوكان يطيحو الحيوط» على التوالي لمخرجيه إسماعيل فروخي وحكيم بلعباس بجائزة الفيلم الطويل.

السينما
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