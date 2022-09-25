مهرجان الخيال

(وكالات)

اختتم مهرجان «كوميك كون أفريقيا» فعالياته في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج بعد 4 أيام استقطب خلالها أكثر من 60 ألف زائر ارتدوا ملابس شخصياتهم المفضلة من أبطال الأنيمي والمانجا والكتب المصورة والأفلام والمسلسلات وألعاب الفيديو، وقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي تركز على الخيال العلمي ليعيش رواد المهرجان أجواء استثنائية وسط أبطالهم الخارقين المفضلين، وشهد «زقاق الفنانين» إقبالاً كبيراً على محبي الرسومات والكوميكس، كما استضاف المهرجان عدداً من المتخصصين في فن المانجا وألعاب الفيديو خلال ورش عمل أجابوا خلالها عن أسئلة الجمهور.