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مقتنيات بيتي وايت في المزاد

مقتنيات بيتي وايت في المزاد
26 سبتمبر 2022 02:53

(وكالات)

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تعرض مقتنيات الفنانة الأميركية الراحلة بيتي وايت في مزاد تخصص عائداته إلى الجمعيات الخيرية المعنية بالبيئة ورعاية الحيوان التي كانت تدعمها وايت، وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، إن المزاد يتضمن أكثر من 1600 قطعة، منها سيارة وايت -كاديلاك سيفيل 2000- وخاتم زواجها المرصع بالماس، ولوحة وايت الزيتية لنفسها كشابة، وبعض الملاحظات الشخصية المكتوبة بخط اليد من أسماء مشهورة، مثل ليلي توملين وأليكس تريبيك، وتوفيت وايت، التي اشتهرت بلعب دور روز نيلوند في فيلم «The Golden Girls»، في 31 ديسمبر 2021، قبل أيام فقط من عيد ميلادها المائة.

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