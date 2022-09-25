16 مخرجاً وخبيراً يقيّمون أفلام «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

الشارقة (الاتحاد)



أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة (فن)، الجهة المنظمة للمهرجان، أن قائمة أعضاء لجنة تحكيم لدورته التاسعة تضم 16 مخرجاً وخبيراً سينمائياً سيتولون مهمة تقييم الأفلام المشاركة في المهرجان، الذي يقام من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «فكّر سينما».

11 دولة

تضم لجنة تحكيم دورة العام الجاري نخبة من صناع الأفلام والمخرجين والخبراء السينمائيين، ومدراء القنوات التلفزيونية والمهرجانات السينمائية، والإعلاميين وأساتذة الجامعات، من 11 دولة عربية وأجنبية، وهي الإمارات والسعودية وعمان والكويت وسوريا والعراق، والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وألمانيا وكينيا، حيث يتوزع الحكّام على ست من أصل فئات المهرجان السبع، وهي أفلام من صنع الطلبة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام روائية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية طويلة، في حين يشرف 25 من المحكمين الواعدين الشباب، خريجي ورشة عمل تأهيل المحكمين التي نظمها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب على تحكيم الفئة السابعة، وهي «أفلام من صنع الأطفال والناشئة».

من صنع الطلبة

وتشمل لجنة تحكيم فئة «أفلام من صنع الطلبة» كلاً من السينمائية الإماراتية المتخصصة في العلوم والاتصالات أمل الدويلة، مستشارة ومدربة في صناعة المحتوى الإعلامي، ونادية رحمن، الأستاذة المساعدة في جامعة زايد بدبي - قسم الإنتاج السينمائي، والباحثة في الأفلام الوثائقية والمشهد الإعلامي والثقافي في منطقة الشرق الأوسط، والخبيرة السينمائية البلجيكية سيونا فيداكوفيتش، المختصة بالتنسيق والتحرير والتسجيل الصوتي.

خليجية قصيرة

وفي فئة «أفلام خليجية قصيرة»، يشارك كلٌّ من الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، مؤسسة أول مسرح طفل بالعربية الفصحى وكاتبة قصص وسيناريو لعدد من المسلسلات التلفزيونية، الحاصلة على جوائز ملتقى الإعلام العربي، والممثلة العمانية بثينة الرئيسي، والمخرج الإماراتي هاني الشيباني، المدير الفني لمهرجان العين السينمائي، وفي رصيده أكثر من 10 أفلام روائية قصيرة و6 أفلام روائية طويلة، وحصد مجموعة من الجوائز من المهرجانات السينمائية العربية في بيروت وبغداد والقاهرة وقرطاج وأبوظبي.

روائية قصيرة

وتتألف لجنة تحكيم فئة «أفلام روائية قصيرة» من المخرج الإماراتي مسعود أمرالله آل علي، مؤسّس ومدير «مسابقة أفلام من الإمارات» المجمع الثقافي - أبوظبي، ومؤسس مشارك لـ«مهرجان الخليج السينمائي» في دبي، والكاتب والمنتج والمخرج ياسر الياسري، مخرج فيلم «شباب شيّاب» الذي لاقى إشادة كبيرة من الجمهور العربي.

رسوم متحركة

أما فئة «أفلام رسوم متحركة» فتشهد مشاركة كلٍ من الخبيرة السعودية سارة محمد ولدادة، مديرة قسم الأنميشن والقصص المصورة في شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة «مسك»، والمنتجة والمخرجة الإماراتية مريم السركال، والتي سبق لها إخراج العديد من البرامج التلفزيونية والبرامج المباشرة، والمخرجة الكندية - الأميركية لوري غوردون، مديرة مهرجان مونتريال الدولي للأنيميشن (أنيميز)، والمؤسسة المشاركة لمهرجان أيام الأنيميشن في مدينة كان الفرنسية.

أفلام وثائقية

وتضم لجنة تحكيم فئة «أفلام وثائقية» الإعلامي والكاتب والمنتج أحمد شهاب الدين، الذي ترشح لجوائز الإيمي، وأنتج مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تركز على العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان حصد بعضها عدة جوائز عربية وعالمية، والإعلامية والمخرجة السورية وعد الخطيب، الذي حصل فيلمها «من أجل سما» على جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) في فئة أفضل فيلم وثائقي، وترشح لجوائز الأوسكار عام 2020، والخبيرة الكينية سوزان مبوغو، عضو الصندوق الكيني لدعم الأفلام.

روائية طويلة

وتشهد فئة «أفلام روائية طويلة» مشاركة المخرج الإماراتي نواف الجناحي، الذي شكل أول أفلامه الطويلة «الدائرة» نقطة تحول في السينما الإماراتية والخليجية، وأطلق عدة مبادرات منها «حملة السينما الإماراتية»، و«سينما الصندوق الأسود»، و«سينيوليو»، وعايدة الحساني، مؤسس شريك في مهرجان فيرين العربي الدولي في زيوريخ.

يشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم يعتمدون معايير محددة لتقييم الأفلام تتضمن فكرة العمل والهدف منه، ودرجة إتقان التنفيذ، وعناصر الإبداع والابتكار، وطريقة العرض، والتقنيات المستخدمة، والتنظيم، وغيرها من المعايير.