«ساعة إجابة».. يعيد نبيلة إلى السينما

بعد غياب 18 عاماً، تعود الفنانة نبيلة عبيد إلى السينما بفيلم «ساعة إجابة»، وتجسد خلاله شخصية «جدة» تحلم بمستقبل باهر لحفيدها، في إطار فانتازيا اجتماعية. قالت نبيلة لـ«الاتحاد» إن الأحداث تدور حول طفل في الثامنة من عمره، يهجر والديه لعدم الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، مما يتسبب له في حالة من الضيق الشديد، ثم يجد نفسه في بيت آخر وسط أسرة جديدة. العمل تأليف وإخراج محمد خضر، ويشاركه كتابته شيرين علاء، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وانتصار، وكان آخر أفلام نبيلة «ما فيش غير كده»، عام 2006. وحول ما أثير عن وجود جزء ثان من مسلسل «سكر زيادة»، الذي شاركتها بطولته نادية الجندي، وعُرض في رمضان 2020، قالت نبيلة إنه كان من المفترض أن يكون العمل من 60 حلقة، ولكن الظروف التي شهدها العالم بسبب جائحة «كورونا» حالت دون استكمال تصوير باقي الحلقات، والأمر متروك للشركة المنتجة خاصة أن الأحداث تم تصويرها بالكامل في بيروت. من جانب آخر، أعربت نبيلة عن سعادتها بمنحها جائزة الإبداع الفني من مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الأولى، برئاسة يحيى الفخراني، وعلقت عبر حسابها على إنستغرام «شيء جميل تكريمي بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، كما أنّ فكرة إنشاء مهرجان للدراما تساعد الدراما في التطور».