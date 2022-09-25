كريم عبدالعزيز: «الفيل الأزرق» أرهقني

دخل الممثل المصري كريم عبدالعزيز جلسات عمل مغلقة مع المخرج بيتر ميمي والسيناريست عبدالرحيم كمال، للاتفاق على التفاصيل النهائية واختيار الأبطال المشاركين في مسلسل «الحشاشين» الذي يخوض فيه السباق الرمضاني، ومن المقرر بدء تصويره منتصف أكتوبر المقبل. وقال كريم، إن المسلسل من التجارب الدرامية المهمة في مشواري الفني، وأقدم من خلاله شخصية أعتبرها مغامرة بكل المقاييس، وفي الوقت نفسه نقلة في شكل الأدوار التي أحرص على تنوعها، مؤكداً أن موضوعه تجربة مختلفة. وكشف كريم عن مشروع سينمائي جديد يجمعه مرة أخرى بالمخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، عبر الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، حيث يعكفون على وضع اللمسات النهائية للسيناريو وتجهيزات التصوير، وأنه متحمس له بعد تجربته مع الجزأين الأول والثاني. وأضاف أن: «الفيل الأزرق» فتح لي نافذة مختلفة ومساحة جديدة مع الجمهور، الذي اعتاد علي في أدوار ابن البلد الطيب الشهم في «أبو علي» و«واحد من الناس»، وقررت المغامرة واجتهدت، ولا أخفي أن الشخصية أرهقتني بدنياً ونفسياً. واعترف كريم أنه تأثر بشخصية يحيى راشد، قائلاً: حتى إن زوجتي عانت مني الكثير طوال فترة التصوير وبعدها، وأتوقع أن يكون «يحيى» في الجزء الثالث الشرير والبطل في الوقت نفسه. وأعرب عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد «كيرة والجن» وتصدره إيرادات الموسم الصيفي، الذي يقدم خلاله لأول مرة شخصية ذات بُعد درامي وتاريخي، إلى جانب أن «كيرة» شخصية حقيقية، أحد رموز المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر خلال ثورة 1919 وما بعدها. وأوضح عبدالعزيز أن القصة والأحداث والإنتاج الضخم، جذبته للمشاركة في هذا العمل الذي يناقش ملحمة وطنية من نوع مختلف، وأعرب عن أمنيته في تقديم قضايا تهم المجتمع، وأن يلعب أدوار شخصيات شريرة ليرى نفسه بشكل جديد، لم يقدمه من قبل.