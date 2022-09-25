ما قصص المتاحف الأغرب في العالم؟

ترجمة: عزة يوسف: توفر المتاحف عادة معلومات عن التاريخ والشخصيات المؤثرة، إلا أن منها ما يعرض أكثر الأشياء عشوائية. ونشر موقع Travel Triangle لتجارب السفر قائمة بأكثر المتاحف غرابة في العالم.
الجمال الدائم: يكمن الجمال في عيني الرائي، إلا أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى أشياء غريبة ليشعروا بجمالهم واختلافهم عن الآخرين، بدءاً من إطالة العنق بارتداء حلقات معدنية، إلى وضع أقراص في الشفاه وربط القدمين بأحذية خشبية صغيرة، وهي الأشياء التي يعرضها المتحف الماليزي كعلامات على الجمال.
الفن السيئ: يقع في ماساتشوستس بالولايات المتحدة، وفيه نسخة كارثية من لوحة الموناليزا لدافنشي بين أكثر من 500 لوحة غريبة معلقة في المتحف. ويجمع المعرض الأعمال الفنية السيئة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.
جيلاتو: متحف مخصص فقط بالأيس كريم في بولونيا بإيطاليا، حيث يمكن للزائر الاستماع إلى درس تاريخي قصير عن ظهور تلك الحلوى المبهجة في أجزاء مختلفة من العالم منذ عقود، والتعرف على النكهات المختلفة والغريبة للآيس كريم.
الشَعر: حظيت أفانوس، المدينة الصغيرة في تركيا، بالكثير من الاهتمام بسبب متحفها الغريب للشَعر الذي أنشأه الفنان التركي شيز غالب. وتغطى الجدران تحت الاستوديو الخاص به بأكبر مجموعة شعر في العالم تم جمعها من أكثر من 16 ألف امرأة مصحوبة بأسمائهن وعناوينهن.
النودلز: لطالما كانت النودلز الفورية الطعام الأساس للطلاب في أنحاء العالم، وفي هذا المتحف باليابان يتم تكريم الرجل المسؤول عن ابتكارها موموفوكو أندو، ويوجد في المتحف أيضاً مطبخ يمكن الزوار من إعداد وجبتهم الخفيفة بأنفسهم.
الملح والفلفل: يستعرض هذا المتحف في الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من عبوات وضع الملح والفلفل في مجموعة ضخمة مكونة من أكثر من 22 ألف عبوة، يمكنك الحصول على مجموعتك الخاصة من تلك الزجاجات من متجر الهدايا الذي يضم العديد من النسخ المماثلة للبيع.
مصاصو الدماء: يهدف هذا المتحف الموجود في فرنسا إلى دراسة تاريخ ظهور فكرة مصاصي الدماء، ويمكن للزائر تأمل توقيعات كل ممثل لعب دور البطولة في فيلم «دراكولا»، وقطة محنطة من مقبرة بير لاشيز الشهيرة في باريس.