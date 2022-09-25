بايدن وماريا كاري في مهرجان أميركي للقضاء على الفقر

تصدرت فرقة "ميتاليكا" والمغنية ماريا كاري السبت قائمة فنانين من الصف الأول قدموا عروضاً خلال مهرجان "غلوبال سيتزن" الرامي إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفقر وتغير المناخ، في حدث تخلله أيضا ظهور مفاجئ بالفيديو للرئيس الأميركي جو بايدن. بمناسبة عامه العاشر، استقطب المهرجان الذي استمر ست ساعات، الآلاف إلى حديقة سنترال بارك في نيويورك، مع عرض مواز ضمن الفعالية عينها في العاصمة الغانية أكرا شارك فيه مغني "آر اند بي" الأميركي آشر والفنان البريطاني ستورمزي. ويمنح مهرجان "غلوبال سيتزن" تذاكر للمعجبين مقابل التزامهم باتخاذ إجراءات للقضاء على الفقر المدقع، مثل الاتصال بمسؤولين منتخبين لتشجيع المساعدات الخارجية، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية. وقالت السيدة الأولى جيل بايدن في ظهور بالفيديو بجوار زوجها "نحن مُلهَمون وممتنون لكل العمل الذي قمتم به ونريدكم أن تعرفوا أن معركتكم معركتنا". وسلط الرئيس جو بايدن، بجانب زعيمي الديموقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب تشاك شومر ونانسي بيلوسي، اللذين ظهر كلاهما شخصياً، الضوء على خطة عمل مناخية جديدة تُعد أكثر التشريعات طموحاً في الولايات المتحدة لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة.



وسلطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي ظهرت على خشبة المسرح الضوء على تعهدات أوروبا الأخيرة، بينها تقديم 600 مليون يورو للأمن الغذائي في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، في وقت يتفاقم الجوع في معظم أنحاء العالم خصوصاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتم تقديم ماريا كاري من جانب راقصة الباليه الرائدة ميستي كوبلاند التي وصفت المغنية بأنها مصدر إلهام، ورافقتها لوحة راقصة لأغنيتها الشهيرة "هيرو". ومن بين الفنانين الآخرين الذين شاركوا في الحفلة فرقة مونيسكين الإيطالية للروك، ونجمة البوب الإسبانية روزاليا، وجوناس براذرز، فيما قدّمت الحفلة نجمة الشاشة الهندية بريانكا تشوبر. أخبار ذات صلة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباشران مناورات بحرية مشتركة "دونت ووري دارلينج" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: آ ف ب