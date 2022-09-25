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دنيا

"ميتا" تطور أدوات جديدة لحماية مستخدمي انستجرام

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 09:54

تطور شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا بلاتفورمس أدوات جديدة تساعد مستخدم تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لها إنستجرام في حظر المحتوى غير المرغوب فيه أو غير المناسب.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم ميتا القول إن الأدوات الجديدة التي يتم تطويرها تساعد المستخدمين في حماية انفسهم من الرسائل غير المرغوبة.

وأضاف المتحدث «هذه التكنولوجيا لا تسمح لشركة ميتا برؤية الرسائل الخاصة بأي مستخدم، ولا تبادلها مع أي شخص آخر... نحن نعمل بشكل وثيق مع الخبراء للتأكد من أن هذه الخصائص الجديدة ستحافظ على خصوصية المستخدمين، وتتيح لهم السيطرة على الرسائل التي يستقبلونها».

وتشبه بعض أدوات التحكم الجديدة التي يعتزم إنستجرام توفيرها، الخاصية الحالية المعروفة باسم «الكلمات المخفية» بالإضافة إلى توفير أدوات الحماية على الجهاز من خلال تقنية التشفير الطرفي التي تمنع وصول أي طرف آخر إلى رسائل المستخدم. وتستهدف الأدوات الجديدة التي يمكن للمستخدم اختيار تشغيلها أو وقف تشغيلها، هو منع المحتوى الضار من الوصول إلى المستخدم من الأساس.

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المصدر: د ب أ
ميتا
انستجرام
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