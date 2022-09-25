الإثنين 26 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«سباق عربي» على صدارة «هداف الهواة»
هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»
الشعفار يتوج بطل العالم للدراجات
256 لاعباً في سباقات الدراجات المحلية
شباب الأهلي يتوج بلقب «فرقية ألعاب القوى»
اكتمال عقد نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
العروبة يزاحم على صدارة «الأولى»
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
الموت يغيّب المطرب السوري ذياب مشهور
المطرب السوري ذياب مشهور
25 سبتمبر 2022 08:10
نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين والوسط الفني السوري المطرب ذياب مشهور الذي توفي يوم السبت عن عمر ناهز 76 عاما بعد مشوار فني طويل.
وكان الراحل قد تعرض لمتاعب صحية عديدة في السنوات القليلة الماضية حيث خضع لعملية قلب مفتوح ومن بعدها تعرض لجلطة في المخ وأصيب بشلل نصفي.
ولد مشهور في محافظة دير الزور عام 1946 وتعلم على يد الموسيقي يوسف جاسم ليبدأ المشاركة في الحفلات الاجتماعية والمناسبات قبل أن ينتقل عام 1969 إلى دمشق حيث تم اعتماده مطربا في الإذاعة.
أخبار ذات صلة
الصحة السورية: ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 29 حالة
97 قتيلاً في مأساة «زورق لبنان» قبالة سواحل سوريا
المصدر: وكالات
مطربين
فنان
الموت
سوريا
الأكثر قراءة
الإمارات
بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. «خطوة» لابتعاث 6000 طالب وطالبة إلى الولايات المتحدة وكندا
23 سبتمبر 2022
الإمارات
152 ألف طلب للحصول على علاوات بدل التضخم
25 سبتمبر 2022
الإمارات
ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه حول «المسؤولية المدنية»
25 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©