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الموت يغيّب المطرب السوري ذياب مشهور

المطرب السوري ذياب مشهور
25 سبتمبر 2022 08:10

نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين والوسط الفني السوري المطرب ذياب مشهور الذي توفي يوم السبت عن عمر ناهز 76 عاما بعد مشوار فني طويل.
 
وكان الراحل قد تعرض لمتاعب صحية عديدة في السنوات القليلة الماضية حيث خضع لعملية قلب مفتوح ومن بعدها تعرض لجلطة في المخ وأصيب بشلل نصفي.

ولد مشهور في محافظة دير الزور عام 1946 وتعلم على يد الموسيقي يوسف جاسم ليبدأ المشاركة في الحفلات الاجتماعية والمناسبات قبل أن ينتقل عام 1969 إلى دمشق حيث تم اعتماده مطربا في الإذاعة.

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