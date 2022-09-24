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«بلاستيك أوديسي» .. حول العالم لمكافحة التلوث

«بلاستيك أوديسي» .. حول العالم لمكافحة التلوث
25 سبتمبر 2022 01:14

مرسيليا (أ ف ب)

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تنطلق سفينة «بلاستيك أوديسي» من ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا في الأول من أكتوبر، في مهمة تستمر ثلاث سنوات تهدف إلى إيجاد حلول للحد من تلوث البلاستيك، وقال ضابط البحرية الفرنسية سيمون برنار، وهو رئيس الشركة ومشارك في تأسيسها، إن طاقم السفينة البالغ عددهم 20 سيجوبون «أكثر ثلاثين مدينة غارقة تحت هذه النفايات، تفتقر إلى البنية التحتية للمعالجة»، وفي جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، تعتزم «بلاستيك أوديسي» تدريب 300 من رواد الأعمال على إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى أشياء صلبة ومفيدة، منها الأحجار المرصوفة والأنابيب، باستخدام آلات بسيطة وصلبة، يمكن الوصول إلى خططها من مصادر مفتوحة.

مرسيليا
فرنسا
التلوث
مكافحة التلوث
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