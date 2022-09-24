تشارلز يظهر مع «الصندوق الأحمر»

لندن (رويترز)

نشر قصر بكنجهام صورة للملك تشارلز الثالث مع صندوقه الأحمر الرسمي الذي يتلقى فيه العاهل البريطاني الوثائق الحكومية، وذلك بعد تولي الملك الجديد مهامه الرسمية، وترتبط صورة الصندوق الأحمر المغلق بالملكية البريطانية، وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرر في صور مع الصندوق، ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث التي يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص، والتقطت الصورة في «قاعة القرن الثامن عشر» بقصر بكنجهام، وظهر في الخلفية صورة والدي تشارلز الراحلين الملكة إليزابيث والأمير فيليب.