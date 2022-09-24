«فانيسا» سفيرة «اليونيسف» لـ«العدالة المناخية»

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أُسندت للناشطة البيئية الشابة فانيسا ناكاتي، وهي سفيرة النوايا الحسنة الأحدث تعييناً لـ«يونيسف»، مهمة إعلاء صوت الأطفال الأكثر تضرراً من الاحترار المناخي، وتقول الشابة الأوغندية البالغة 25 عاماً: «كنت دائماً أفكر في أنّ لكل طفل قصته الخاصة ليرويها، وأنّ كل قصة تقدم حلاً يساهم في تغيير حياة شخص ما»، ومن خلال منظمتها «رايز أب موفمنت» لتحقيق العدالة المناخية أنشأت ناكاتي «منصة لإيصال قصص هؤلاء الأطفال»، وزارت ناكاتي مستشفيات ومراكز تغذية تديرها «يونيسف» في توركانا، وهي منطقة كينية تعرضت لجفاف حاد أظهر ضعف المنطقة في مواجهة التغيرات المناخية التي يُتوقّع أن تزداد وتيرتها مع الاحترار العالمي.