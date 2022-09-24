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«سانت- أومير» يمثل فرنسا في الأوسكار

«سانت- أومير» يمثل فرنسا في الأوسكار
25 سبتمبر 2022 01:14

باريس (أ ف ب)

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اختير فيلم «سانت- أومير» للمخرجة أليس ديوب الذي حصل على جائزتين في مهرجان البندقية السينمائي أوائل سبتمبر، لتمثيل فرنسا في السباق إلى جوائز الأوسكار المقبلة، ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية لمحاكمة كانت تجري في قضية قتل طفلة، ويتطرق إلى «المسألة العالمية» المتعلقة بـ«مشاعر الأمومة»، ويتناول العمل قصة لورنس كولي (تؤدي دورها غوسلاجي مالاندا)، وهي مهاجرة سنغالية متهمة بقتل طفلتها عندما كانت تبلغ 15 شهراً إذ تركتها على أحد شواطئ شمال فرنسا عند ارتفاع المد. واستوحي الفيلم الذي يركز على واقعة حصلت سنة 2013 والمحاكمة التي تلتها.

فرنسا
الأوسكار
مهرجان البندقية السينمائي
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