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العاصفة «يان» تلغي رحلة «أرتيميس 1» إلى القمر

العاصفة «يان» تلغي رحلة «أرتيميس 1» إلى القمر
25 سبتمبر 2022 01:14

 واشنطن  (أ ف ب)

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قررت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تأجيل إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية «أرتيميس 1»، بسبب العاصفة الاستوائية «يان» الموجودة حاليا في جنوب جامايكا، ومن المتوقع أن تتجه العاصفة صعوداً نحو خليج المكسيك مروراً بفلوريدا، حيث مركز كينيدي الفضائي الذي من المقرر أن ينطلق منه الصاروخ، وبالتالي ستفوّت «ناسا» نافذة الإطلاق الحالية الممتدة حتى الرابع من أكتوبر، بينما تتخذ الوكالة قرار سحب الصاروخ من منصة الإطلاق اليوم «للسماح بجمع مزيد من البيانات والتحليلات»، ويمكن لصاروخ «اس ال اس» البرتقالي والأبيض أن يتحمل على منصة الإطلاق رياحاً تصل سرعتها إلى 137 كيلومتراً في الساعة.

وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
أرتيميس
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