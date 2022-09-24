طارق المنهالي.. «سيد الشرق»

تامر عبد الحميد (أبوظبي) بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية بعنوان «سيد الشرق»، من كلمات الشاعر السعودي سلطان بن بتلاء، الحائز المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب والشعر الشعبي، وألحان المنهالي نفسه، ومن توزيع أحمد العسال وإشراف عام فادي الساري. أوضح المنهالي أنه تم تلحين الأغنية باللون السامري النجدي السعودي، بحيث شكّلت الأغنية لوحة فنية متجانسة فيها الكثير من الطرب والحماس، حيث تصف كلماتها مدى الإنجازات والنهضة التي تشهدها السعودية. وقال المنهالي «أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور».