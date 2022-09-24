تحذير من تدني مدى الرؤية

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية بالدولة، وذلك بفعل الضباب اعتبارا من منتصف الليلة. وناشد المركز، في بيان اليوم السبت، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، متوقعا استمرار حالة الضباب حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد. بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب". ودعت، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر، إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".