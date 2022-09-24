«أوبرا دبي».. «تحية إلى مايكل جاكسون»

تامر عبد الحميد (دبي) تحت عنوان «تحية للأسطورة مايكل جاكسون».. شهدت «أوبرا دبي»، حفلين استعراضيين غنائيين، أمس الجمعة واليوم السبت، تكريماً لتاريخ جاكسون الفني الحافل، وقد قدم هاتين الأمسيتين الفنيتين الفريدتين، الفنان البرازيلي «رودريغو تيزر» الذي أعاد للحضور العصر الذهبي لأغنيات «ملك البوب»، حيث أدى رودريغو، باقة من أجمل أغنيات مايكل جاكسون التي اشتهر بها، منها: «Billie Jean وThriller وBeat It وDangerous وSmooth Criminal». كما استمتع الحضور بباقة من الاستعراضات المميزة والحركات الراقصة المذهلة التي اشتهر بها «ملك البوب» ومنها «مشية القمر» (Moonwalker)، وقد أداها رودريغو باحترافية عالية، من خلال المزج بين أدائه الصوتي والأزياء المختلفة والمؤثرات المرئية عبر شاشة عرض ضخمة، في حين تولى «لافيل سميث» تصميم العرض الاستعراضي الغنائي، خصوصاً أنه أبدع لسنوات عديدة إخراج عروض «جاكسون» نفسه، قبل رحيله.