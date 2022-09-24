نشر أول صورة لقبر الملكة إليزابيث

نشرت امرأة بريطانية أول صورة لقبر الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي توفيت في وقت سابق هذا الشهر ودفنت في كنيسة الملك جورج السادس في قلعة وندسور. ونشرت المرأة صورة لوح من الرخام الأسود وقد نقش عليه بحروف ذهبية اسم الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، الذي توفي 2021 عن 99 عاماً، واسم والدها الملك جورج السادس ووالدتها الملكة الأم مع تواريخ ميلادهم ووفياتهم. وقالت المرأة، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "كان الأمر مؤثراً جداً أن أرى أسماءهم هكذا وأن أفكر فيهم معاً إلى الأبد. وأشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني كنت من بين أول أفراد الجمهور الذين تمكنوا من رؤية هذا".
وأظهرت صورة أخرى اللوح الرخامي في عام 2002 وقد نقشت عليه فقط الحروف الذهبية لجورج السادس والملكة الأم، والدي الملكة إليزابيث. وتابع الملايين عبر العالم تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم 8 سبتمبر الجاري عن 96 عاماً بعد أن جلست على عرش المملكة المتحدة لمدة 70 عاماً لتكون صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا.