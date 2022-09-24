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علي ربيع يبحث عن «نصه التاني»

علي ربيع يبحث عن «نصه التاني»
25 سبتمبر 2022 01:14

محمد قناوي (القاهرة) 

كشف الممثل الكوميدي علي ربيع عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها في مسلسله الجديد «نصي التاني»، حيث يلعب دور موظف في أحد البنوك يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، ويقابل فتاة جديدة كل حلقتين، يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية.
وقال ربيع: إن المسلسل يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ومكون من 10 حلقات، ويشارك في البطولة أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.
 وأضاف ربيع أنه تحمس للعمل بشكل كبير فور قراءة السيناريو، الذي يتطرق لطبيعة العلاقة بين الجنسين خلال فترتي الخطبة والزواج، ووصولاً إلى الطلاق من وجهات نظر مختلفة، ليدق من خلاله ناقوس الخطر تجاه بعض المشاكل العائلية.
وأعرب عن سعادته برد الفعل تجاه فيلم «زومبي»، وإقبال الجماهير عليه، وهو أول عمل سينمائي في مصر يتحدث عن الزومبي، وتدور أحداثه في إطار «أكشن»، وجسد خلاله دور مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.
وتعاقد ربيع على تعاقد على مسرحية «أنستونا» مع المخرج خالد جلال، وبطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد. 

 

علي ربيع
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