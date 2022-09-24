«ناسا» تلغي إطلاق مهمتها إلى القمر المقررة الثلاثاء
أرتميس 1 جاهز للإطلاق
24 سبتمبر 2022 20:27
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم السبت، أن إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، لن يحصل الثلاثاء كما كان مقرراً بسبب تشكّل العاصفة الاستوائية «يان». يدخل الصاروخ في إطار المهمة التجريبية المنتظرة «أرتيميس 1» وقالت الوكالة، في منشور على موقع تويتر اليوم «خلال اجتماع صباح السبت، قررت الفرق التخلي عن التحضير لموعد الإطلاق يوم الثلاثاء للسماح لها بتكوين أنظمة لإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية إلى مبنى تجميع المركبات». كان الصاروخ جاهزا على منصة الإطلاق منذ أسابيع. توجد العاصفة «يان» حالياً في جنوب جامايكا. ويُتوقع أن تشتد حدتها في الأيام المقبلة وتتجه صعوداً نحو خليج المكسيك مروراً بولاية فلوريدا الأميركية، حيث يقع مركز كينيدي الفضائي الذي من المقرر أن ينطلق منه الصاروخ. يهدف برنامج «أرتميس»، التابع لوكالة «ناسا»، إلى إرسال بعثة إلى القمر في وقت مبكر من عام 2025. يأتي قرار الوكالة تأجيل الإطلاق بعد محاولتي إطلاق فاشلتين، قبل أسابيع، بسبب مشاكل فنية.