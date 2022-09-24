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صور.. طائرة تنحرف عن المطار وتهبط في نهر
الطائرة قابعة في النهر
24 سبتمبر 2022 20:15
انحرفت طائرة شحن عن مدرجها خلال هبوطها في مطار مدينة مونبيلييه جنوبي فرنسا، ما أدى إلى انزلاق مقدمتها في أحد الأنهار.
وقالت الجهات المسؤولة، إن أفراد الطاقم الثلاثة على متن الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، لم يصابوا بأذى جراء الحادث الذي وقع ليلة أمس وانتشلوا على وجه السرعة، مبينة أن المطار أغلق.
ونشرت السلطات 60 من عمال الإنقاذ في موقع الحادث.
ووصل أربعة محققين فرنسيين من مكتب تحقيقات سلامة الطيران المدني الفرنسي للتحقيق في مسار الحادث الذي تعرضت له الطائرة التابعة لشركة "ويست أتلانتيك"، والتي كانت مخصصة لنقل بضائع البريد.
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