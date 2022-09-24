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جاسم محمد.. «مشتاق»

جاسم محمد
24 سبتمبر 2022 16:51

مراد اليوسف (دبي)
بعد أن طرح أغنيته المنفردة الجديدة «مشتاق»، أوضح الفنان الإماراتي جاسم محمد الحاصل على ماجستير في الفنون الموسيقية، أن الأغنية الجديدة تنتمي للأغنيات العاطفية الكلاسيكية، وقال: «أتعاون في جديد مشتاق مع الشاعرة «ريم»، التي قدمت لي كلمات رقيقة ومعاني جميلة في الحب والاشتياق، وقدم لي اللحن محمد طرار الذي أسعدني بالتعاون معه»، وقد قام بعملية التوزيع الموسيقي «JM Pro».
وتقول كلمات الأغنية:
بين الوله والشوق
قلبي عليك محروق
انت دوا الجروح
وأنت إلى معشوقي..
وحول غيابه المتكرر عن طرح الأغنيات، قال جاسم: «لا أغيب متعمداً، ولكن السبب هو غياب شركات الإنتاج التي تدعم وتتبنى المواهب الغنائية، إلى جانب عدم توفر الدعم المادي لإنتاج الأعمال الغنائية التي تشكل البنية الأساسية في إنتاج أي أغنية، وهذا الأمر مكلف ويحتاج إلى دعم مستمر»، وأوضح أنه أيضاً ملتزم في وظيفته وغير متفرغ للفن فقط. 
وحول تجهيزاته لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشف جاسم أنه يعمل على فكرة أغنية وطنية سيقوم بإنتاجها بنفسه أو بالتعاون مع جهة رسمية، متمنياً أن يقوم بتقديم حفل غنائي في إحدى إمارات الدولة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.
وقدم جاسم تهنئته الخاصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كل أمنيات التقدم تحت ظل الأمن والأمان والاستقرار.

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