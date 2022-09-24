الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إطلاق تجارب سريرية جديدة على عقار ضد الزهايمر

إطلاق تجارب سريرية جديدة على عقار ضد الزهايمر
24 سبتمبر 2022 13:21

تعتزم كوبا إطلاق تجارب سريرية جديدة على عقار طوّره مختبر محلّي لمعالجة مرض ألزهايمر الذي يُعتبر أحد أبرز أسباب الوفيات في الجزيرة، على ما أعلنت وزارة الصحة الكوبية في بيان أصدرته الجمعة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: «ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في مختلف أنحاء كوبا تجارب سريرية لاختبار فعالية» عقار «نوروأيبو» (NeuroEpo)، «وإذا كان آمن الاستخدام» لدى المرضى الذين يعانون درجة خفيفة أو متوسطة من ألزهايمر، من دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل في شأن مرحلة اختبار العقار هذه.

وأشارت الوزارة إلى أنّ العقار الذي يتألف من تركيبة تُؤخذ عن طريق الأنف وطوّرها مركز المناعة الجزيئية، أظهر «نتائج جيدة في علاج الأمراض التنكسية العصبية».

وأوضحت أنّ «أشكال الخرف تشكّل في كوبا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وتتطلب أكبر قدر من الاهتمام والرعاية لدى كبار السن». ويعاني 160 ألف شخص من بين سكان كوبا البالغ عددهم 11,2 مليون نسمة، حالياً أحد أشكال الخرف، بحسب بيان الوزارة.

أخبار ذات صلة
العاصفة «إيان» تضرب كوبا وتتحول إلى إعصار
«مرض شائع» يعجز العلم عن علاجه
المصدر: وكالات
الزهايمر
كوبا
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©