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جزيرة ياس تضاء بالألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي

جزيرة ياس تضاء بالألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي
24 سبتمبر 2022 12:50

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر.

وقامت جزيرة ياس، بهذه المناسبة، بتنظيم عرض مميز للألعاب النارية بحيث تمكن الجميع من متابعته من واجهة «ياس باي» البحرية.

واكتست المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، و«ياس مول»، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، و«الاتحاد أرينا»، بالأخضر لون العلم السعودي، احتفاءً بـ 92 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1930.

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